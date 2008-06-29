Через вихідні нема кому повідомити, чи була міна в Житомирському ТЦ

Офіційну інформацію щодо замінування торгового центру в Житомирі правоохоронні відомства нададуть завтра.

Про це УНІАН повідомив черговий Головного управління МНС України в Житомирській області.

"Завтра прес-служби згаданих відомств мають надати офіційну інформацію з цього приводу, сьогодні через вихідний вони не працюють", - сказав він. Зауважмо, щоправда, що завтра теж вихідний.

Водночас в ГУ МНС в області не виключили, що заходи правоохоронців можуть бути пов’язані з навчанням з ліквідації замінувань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі працівники міліції та МНС перекрили усі входи і виходи з найбільшого торгового центру міста, що поблизу Житнього ринку, і здійснили евакуацію його працівників. Торговий центр не працював.

Черговий Головного управління МНС в Житомирській області підтвердив факт отримання повідомлення від невідомого про замінування торгового центру, але більше інформації не надав.