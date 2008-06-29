Тимошенко: у парламенті не криза, а істерика
21:20, 29 червня 2008Суспільство
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"Дострокових виборів не буде"
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО упевнена, що дострокових парламентських виборів не буде.
Про це вона сказала в ефірі телеканалу «1+1» в неділю.
«Ніяких дострокових виборів не буде», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона зазначила, що в парламенті сьогодні не «криза, а істерика» через те, що уряд і вона, зокрема, починають виконувати свої, у тому числі й передвиборчі, обіцянки.
Прем`єр пояснила, що має на увазі перевірки контрольно-ревізійним управлінням дій влади минулого року, а також ліквідацію ліцензії компанії Vanсo на розробку шельфу Чорного моря.
Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в парламенті дуже хочуть відставки її уряду.
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