Тимошенко: у парламенті не криза, а істерика

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО упевнена, що дострокових парламентських виборів не буде.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу «1+1» в неділю.

«Ніяких дострокових виборів не буде», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона зазначила, що в парламенті сьогодні не «криза, а істерика» через те, що уряд і вона, зокрема, починають виконувати свої, у тому числі й передвиборчі, обіцянки.

Прем`єр пояснила, що має на увазі перевірки контрольно-ревізійним управлінням дій влади минулого року, а також ліквідацію ліцензії компанії Vanсo на розробку шельфу Чорного моря.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в парламенті дуже хочуть відставки її уряду.