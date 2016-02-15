Активісти увірвалися в будівлю Мін'юсту з вимогою заарештувати гроші на рахунках російського банку (фото)
Активісти увірвалися в будівлю Міністерства юстиції з вимогою виконати рішення суду і заарештувати вісім мільярдів гривень на рахунках Ощадбанку Росії, а також відібрати у нього ліцензію на діяльність в Україні.
Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління національної поліції України в м. Києві, в даний час активісти увійшли в приміщення Мін'юсту, але ведуть себе належним чином.
Як повідомляє член "Свободи" Олександр Аронець на своїй сторінці в Facebook, міністр юстиції Павло Петренко закрився у своєму кабінеті і не виходить до пікетувальників. Замість нього до людей вийшов заступник міністра Сергій Шкляр.
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"Він почав захищати Ощадбанк, мотивуючи відмову блокувати рахунки Ощадбанку на 8,5 млрд тим, що він тільки сьогодні про це дізнався! Хоча рішення суду почало діяти з 29 січня (2015 року - УНІАН). Обіцяє створити робочу групу, щоб розібратися в ситуації", - написав він.
Трохи пізніше він додав, що в учасників пікету з'явилася інформація про те, що Петренко все-таки з'явиться на зустріч.
У свою чергу дії активістів прокоментували і в самому відомстві, пише Mignews.
"Громадяни увірвалися в будівлю Міністерства юстиції. Їх представники вимагали виконання судового рішення щодо заморожування рахунків Ощадбанку Росії. З ними поговорив Сергій Шкляр, заступник міністра щодо виконання судових рішень", - повідомив заступник міністра юстиції України Гія Гецадзе.
Чиновник розповів, що на даний момент ще триває розгляд у цій справі. "Йде судовий розгляд. І як тільки буде рішення, яке набуде законну силу, наші судові виконавці його виконають. Так що, я думаю, що вони прийшли не за адресою", - пояснив він.
За словами Гецадзе, зараз в будівлі знаходиться близько 60 осіб. Вони хотіли бачити міністра, але не застали його в кабінеті, так як "у Петренка сьогодні дуже насичений день".
Крім того, зараз в Мін'юсті знаходиться ще і поліція. "Поліція є. Вони намагаються, щоб громадяни дотримувалися порядок, хоча вони поламали турнікети, коли вривалися в мін'юст. Я думаю, їм загрожує адміністративна відповідальність", - додав заступник міністра.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 11 лютого схвалив реструктуризацію боргу державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» і конструкторського бюро «Південне» перед Ощадбанком Росії на суму 367,4 млн дол. з 25-відсотковим списанням і оформленням реструктуризованої заборгованості через випуск державних облігацій.
Раніше уряд України ввів мораторій на виплату боргів державного холдингу «Укравтодор» і конструкторського бюро «Південне» перед Ощадбанком Росії на загальну суму 507 млн дол. (до списання), який у разі відсутності домовленостей про реструктуризацію вступав би в силу з січня і з травня 2016 року відповідно.