Активісти увірвалися в будівлю Мін'юсту з вимогою заарештувати гроші на рахунках російського банку (фото)

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління національної поліції України в м. Києві, в даний час активісти увійшли в приміщення Мін'юсту, але ведуть себе належним чином.

Як повідомляє член "Свободи" Олександр Аронець на своїй сторінці в Facebook, міністр юстиції Павло Петренко закрився у своєму кабінеті і не виходить до пікетувальників. Замість нього до людей вийшов заступник міністра Сергій Шкляр.

Читайте такожУкраїна напрацювала чотири судових позови проти Росії - Мін'юст

"Він почав захищати Ощадбанк, мотивуючи відмову блокувати рахунки Ощадбанку на 8,5 млрд тим, що він тільки сьогодні про це дізнався! Хоча рішення суду почало діяти з 29 січня (2015 року - УНІАН). Обіцяє створити робочу групу, щоб розібратися в ситуації", - написав він.

Трохи пізніше він додав, що в учасників пікету з'явилася інформація про те, що Петренко все-таки з'явиться на зустріч.

У свою чергу дії активістів прокоментували і в самому відомстві, пише Mignews.

"Громадяни увірвалися в будівлю Міністерства юстиції. Їх представники вимагали виконання судового рішення щодо заморожування рахунків Ощадбанку Росії. З ними поговорив Сергій Шкляр, заступник міністра щодо виконання судових рішень", - повідомив заступник міністра юстиції України Гія Гецадзе.

Чиновник розповів, що на даний момент ще триває розгляд у цій справі. "Йде судовий розгляд. І як тільки буде рішення, яке набуде законну силу, наші судові виконавці його виконають. Так що, я думаю, що вони прийшли не за адресою", - пояснив він.

За словами Гецадзе, зараз в будівлі знаходиться близько 60 осіб. Вони хотіли бачити міністра, але не застали його в кабінеті, так як "у Петренка сьогодні дуже насичений день".

Крім того, зараз в Мін'юсті знаходиться ще і поліція. "Поліція є. Вони намагаються, щоб громадяни дотримувалися порядок, хоча вони поламали турнікети, коли вривалися в мін'юст. Я думаю, їм загрожує адміністративна відповідальність", - додав заступник міністра.