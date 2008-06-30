Одеські прихильники вступу до НАТО розгорнули наметове містечко

Перші п’ять наметів розгорнули сьогодні півсотні одеситів-прихильників євроатлантичної інтеграції України неподалік селища Чорноморське Комінтернівського району, поряд з яким у середині липня планується проведення окремих операцій міжнародних багатонаціональних навчань «Сі-Бриз – 2008».

Як повідомив кореспонденту УНІАН один з ініціаторів акції В’ячеслав БОКОВ, її мета - підтримати зусилля уряду України на євроатлантичну інтеграцію.

«Ми, одесити молодшого та середнього поколінь, вирішили розгорнути містечко поряд із місцем запланованих на липень міжнародними навчаннями «Сі-Бриз-2008» з однією метою – хочемо своєю багатоденною акцію підтримати зусилля українського уряду на євроатлантичну інтеграцію, й зокрема, організацію спільних навчань українських підрозділів з військовослужбовцями країн-членів НАТО», - пояснив В.БОКОВ.

За його словами, «як патріоти своєї держави і прихильники її вступу до Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу будемо вітати українських та вояків з 16-и держав-членів НАТО, які мають намір обмінятися нагромадженим досвідом ведення миротворчих і гуманітарних операцій у північно-західній частині Чорного моря, на території Одеської, Миколаївської областей і Автономної республіки Крим».

«Мене та інших учасників наметового містечка об’єднує спільне бачення майбутнього України в сім’ї вільних європейських народів, що відображено в гаслах на наших транспарантах: «НАТО гарантує безпеку України», «Одеса – за НАТО!», «Європейські стандарти – через НАТО!». І ми впевнені, що в цьому нас підтримують тисячі одеситів та жителів довколишніх сіл Комінтернівського району, поряд з якими 12 липня почнуться міжнародні навчання «Сі-Бриз-2008», - наголосив ініціатор акції.