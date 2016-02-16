Сьогодні українців очікує весняне тепло до +20 та сильний вітер

У вівторок, 16 лютого, в Україні місцями пройдуть дощі, але буде зберігатися тепла погода, передає ТСН.

Термометри у східному та південному регіонах покажуть 14…15 градусів тепла. В Криму повітря прогріється аж до +20 градусів.

У центрі країни температура повітря складе 12…13 градусів з позначкою "плюс".

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А от у північних та західних областях стовпчики термометрів піднімуться максимум до +9 градусів.

Крім того, синоптики попереджають, що сьогодні вдень у Києві та області пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат - до 25-30 м/с.