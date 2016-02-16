Сьогодні українців очікує весняне тепло до +20 та сильний вітер
08:36, 16 лютого 2016Суспільство
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Найтепліше буде у східному та південному регіонах.
Сьогодні в Криму повітря прогріється до +20 градусів / ТСН
У вівторок, 16 лютого, в Україні місцями пройдуть дощі, але буде зберігатися тепла погода, передає ТСН.
Термометри у східному та південному регіонах покажуть 14…15 градусів тепла. В Криму повітря прогріється аж до +20 градусів.
У центрі країни температура повітря складе 12…13 градусів з позначкою "плюс".
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А от у північних та західних областях стовпчики термометрів піднімуться максимум до +9 градусів.
Крім того, синоптики попереджають, що сьогодні вдень у Києві та області пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат - до 25-30 м/с.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі
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