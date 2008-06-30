Грузія готова погодитися на вступ Азербайджану до СОТ

Тбілісі готовий підписати угоду з Азербайджаном і дати добро на вступ цієї країни до Світової організації торгівлі (СОТ), повідомила журналістам міністр економіки Грузії Ека Шарашидзе. Вона зазначила, що документ може бути підписаний вже сьогодні в рамках підготовчої роботи комісії до самміту ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан і Молдавія), який відкривається 1 липня 2008 р. в Батумі, передає "Тренд".

Переговори між Грузією і Азербайджаном з цього питання тривають рік, і, як раніше заявляли сторони, було кілька неузгоджено питань.

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