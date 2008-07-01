Росія відмовляється від зовнішніх позик

Росія в 2009-2011 роках відмовиться від запозичень на міжнародних ринках капіталу, зазначається в основних напрямках бюджетної політики на три роки, оприлюднених на сайті Мінфінукраїни.

Як наголошується, основними засадами боргової політики будуть "відмова від запозичень на міжнародних ринках капіталу, завершення і прискорена реалізація більшості чинних проектів з міжнародними фінансовими організаціями з відмовою від зобов`язань по нових позиках, повна відмова від залучення нових кредитів урядів іноземних держав".

"У результаті такої боргової політики сукупний обсяг державного боргу Російської Федерації становитиме 7,98% ВВП на кінець 2011 року, при цьому до кінця 2011 року частка внутрішнього боргу в сукупному обсязі держборгу досягне 76,8% при відповідному зниженні частки зовнішнього боргу", - йдеться в документі.

Відповідно, процентні витрати федерального бюджету в 2009, 2010, 2011 роках становитимуть 0,42, 0,43, 0,48% ВВП.

За даними Мінфіну, зовнішній держборг РФ на 1 квітня 2008 року був 44,1 мільярда доларів.