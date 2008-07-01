Українські прикордонники затримали росіянина на краденому BMW

На Сумщині виявили автомобіль „БМВ-530”, який з вересня 2006 року в базі даних Інтерполу значився як викрадений.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, цією машиною через міжнародний пункт пропуску “Бачівськ” в’їжджав до нашої країни громадянин Російської Федерації. Росіянин розповів, що придбав „БМВ” в салоні потриманих автомобілів у Москві, та, навіть, не здогадувався, що машина перебуває в розшуку. Прикордонникам довелося затримати транспортний засіб, який експерти оцінили в понад 200 тисяч гривень, його встановленим порядком передали співробітникам МВС.

З початку 2008 року співробітниками Сумського прикордонного загону виявлено 11 автомобілів, які значились в оперативних базах даних як викрадені, або переміщувалися за підробленими документами чи з „перебитими” номерами.