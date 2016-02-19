НАБУ затримало керівника фінансової держустанови за розтрату понад 14 мільйонів (фото)

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, посадовця на підставі ст. 208 КПК затримали на робочому місці 18 лютого прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро.

Службовій особі повідомлено про підозру у розтраті майна, вчиненій шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Читайте такожВ мережі опублікували відео спроби прокурора ГПУ купити посаду у НАБУ за $10 тисяч

Того ж дня слідчим суддею стосовно затриманого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у сумі 13,7 млн грн (10 тис. мінімальних зарплат).

У кримінальному провадженні встановлюються особи, на користь яких підозрюваний відчужував державне майно.