Оголошено національний конкурс «Благодійник року 2008»

В Україні оголошено початок національного конкурсу «Благодійник року 2008».

Як повідомили УНІАН в Міжнародному благодійному фонді «Україна 3000», конкурс проходитиме до кінця листопада 2008 року, а нагородження переможців відбудеться в грудні, у День благодійника.

Конкурс «Благодійник року 2008» проводиться в Україні вдруге. Його організаторами стали Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000», Всеукраїнський благодійний фонд «Дитячий світ», Центр філантропії, Український Форум благодійників та ІАЦ «Громадський простір».

Мета конкурсу – винагородження та визнання представників української громадськості за здійснення благодійної діяльності, спрямованої на вирішення актуальних проблем суспільства, а також популяризацію благодійництва в Україні. В конкурсі можуть взяти участь фізичні та юридичні особи, які надали одно- чи багаторазову благодійну допомогу для розв’язання суспільних проблем. До журі конкурсу входять експерти та громадські діячі, які мають високий авторитет в суспільстві.