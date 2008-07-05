"Мотор Січ" будує в Росії завод двигунів для крилатих ракет
Василь Богуслаєв запрошує на відкриття
Найбільше українське двигунобудівне підприємство "Мотор Січ" запропонувало Міноборони Росії створити новий двигун для російських крилатих ракет, який можна виробляти на заводі, що нині будується в підмосковній Дубні, повідомив журналісткам голова "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаєв.
"Ми робимо новий двигун для крилатих ракет, що стоять на озброєнні Росії. Він легший, має кращу паливну ефективність при збереженні тієї ж потужності, як той, що використовується нині в Росії, двигун Р95-300", - зазначив Богуслаєв.
За його словами, новий двигун для російських крилатих ракет буде на 30% коротший за свого попередника. "Це означає, що в крилату ракету можна залити значно більше палива, і вона летітиме не 130 кілометрів як зараз, а 200. Ми вже запропонували цей двигун Міноборони РФ", - цитує РІА "Новости".
"Я будую зараз завод в Дубні: ми купили землю, будуємо корпуси. Ми там збиратимемо і ремонтуватимемо військову техніку для Міноборони РФ. Тому наступного року я всіх вас запрошую в Дубну на презентацію нового заводу українського підприємства на території Росії - це правильно, щоб завод розташований у країні, на озброєнні якої є крилаті ракети", - сказав Богуслаєв.