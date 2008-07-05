"Мотор Січ" будує в Росії завод двигунів для крилатих ракет

Найбільше українське двигунобудівне підприємство "Мотор Січ" запропонувало Міноборони Росії створити новий двигун для російських крилатих ракет, який можна виробляти на заводі, що нині будується в підмосковній Дубні, повідомив журналісткам голова "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаєв.

"Ми робимо новий двигун для крилатих ракет, що стоять на озброєнні Росії. Він легший, має кращу паливну ефективність при збереженні тієї ж потужності, як той, що використовується нині в Росії, двигун Р95-300", - зазначив Богуслаєв.

За його словами, новий двигун для російських крилатих ракет буде на 30% коротший за свого попередника. "Це означає, що в крилату ракету можна залити значно більше палива, і вона летітиме не 130 кілометрів як зараз, а 200. Ми вже запропонували цей двигун Міноборони РФ", - цитує РІА "Новости".

"Я будую зараз завод в Дубні: ми купили землю, будуємо корпуси. Ми там збиратимемо і ремонтуватимемо військову техніку для Міноборони РФ. Тому наступного року я всіх вас запрошую в Дубну на презентацію нового заводу українського підприємства на території Росії - це правильно, щоб завод розташований у країні, на озброєнні якої є крилаті ракети", - сказав Богуслаєв.