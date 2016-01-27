Французькі депутати хочуть знову відвідати окупований Крим, незважаючи на резолюцію ПАРЄ

Про це повідомив глава комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков, який очолює російську делегацію у ПАРЄ, передає ТАСС.

"Відомий французький депутат Тьєррі Маріані, якого ПАРЄ розкритикувала за те, що він очолив делегацію французьких парламентарів, що відвідали Крим, повідомив мені, що у відповідь на цю резолюцію ПАРЄ він має намір здійснити з низкою французьких депутатів ще одну поїздку до Криму, а до червня ще збирається їх привезти на Донбас", - сказав він.

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За словами Пушкова, так Маріані відповідає на поправку, яку внесла Україна і яку ухвалила ПАРЄ. "Ось вам відповідь видного французького депутата на цю поправку", - заявив Пушков.

Нагадаємо, вчора Парламентська асамблея ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію, в якій визнала законною практику введення санкцій проти депутатів, які відвідують окуповані території, в тому числі – Крим.