В Україні оголосили штормове попередження: грози, шквали до 20 м/с
13:39, 07 липня 2008Суспільство
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Інформація Гідрометцентру
На завтра, 8 липня, в Україні оголошене штормове попередження.
Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, 8 липня у західній частині країни, а удень і в північних та більшості центральних областей очікуються грози, подекуди гради, шквали 15-20 м/с; вночі та вранці на заході країни місцями пройдуть сильні дощі, на Закарпатті та в Карпатах – дуже сильні дощі.
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