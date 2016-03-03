Понад рік у полоні бойовиків: звільнення української журналістки Варфоломеєвої (фоторепортаж)
15:14, 03 березня 2016Суспільство
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Українська журналістка Марія Варфоломеєва провела у застінках бойовиків 14 місяців.
Сьогодні її нарешті було звільнено з полону терористів.
Луганську журналістку Варфоломеєву обміняли на двох спільників бойовиків – українку-мешканку тимчасово окупованої території і громадянина РФ.
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Її затримали за звинувачення у "шпіонажі", за проукраїнську позицію, за активну участь у Євромайданах у Луганську, за патріотичну символіку на фото в соцмережах.
З 9 січня 2015 року її родина, друзі, СБУ, журналістська спільнота та волонтери боролися за звільнення Варфоломеєвої.
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