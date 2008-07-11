В Україну йде спека: Києву обіцяють +34°

В найближчі дні синоптики прогнозують в Україні суху і спекотну погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 12 липня, без опадів, лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ.

Температура вночі становитиме 11-16°; вдень 26-31°, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 23-25°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 17-22°.

13-14 липня очікується невелика хмарність. Без опадів, лише 14 липня вночі на крайньому заході, а вдень у західних областях короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 29-34°, 13 липня у східних областях та на півночі Лівобережжя 27-32°, 14 липня у південних областях місцями 35-37°, у західних областях 26-31°; у Карпатах вночі 11-16°; вдень 18-23°.

15-16 липня утримається суха спекотна погода з температурою вночі 16-21°, вдень 28-34°, у південній частині місцями 35-37°; лише в західних областях пройдуть грозові дощі, температура вдень 23-28°.

Завтра у Києві без опадів. Температура вночі становитиме 13-15°, вдень 27-29°.

13-14 липня у столиці невелика хмарність, без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 30-34°.

15-16 липня у Києві утримається суха та спекотна погода.