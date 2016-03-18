Українським військовим передали першу партію експериментальної снайперської зброї (фото)

15:23, 18 березня 2016
Суспільство
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В Україні створять лабораторію з дослідження і виробництва снайперських боєприпасів.

twitter.com/avakovarsen

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час вручення бійцям Нацгвардії нової експериментальної снайперської зброї, повідомляє прес-служба відомства.

Він зазначив, що новий центр підготовки снайперів Національної гвардії України працює за високими стандартами НАТО. Турчинов, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров відвідали новий центр.

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Турчинов зазначив, що на базі центру буде створено науково-дослідну лабораторію з дослідження і розробці спеціальних боєприпасів для снайперської зброї, використання яких дозволить знищувати ворога на великій відстані".

twitter.com/avakovarsen

Він вручив військовим першу партію експериментальних снайперських гвинтівок. "Ми сьогодні передаємо зброю не тільки для поліпшення бойової підготовки, але і для її тестування як у центрі підготовки снайперів, так і безпосередньо на полі бою, і ваші зауваження та пропозиції будуть швидко враховані інженерами та виробниками для поліпшення якості і надійності зброї", - додав він.

За його словами, вітчизняні підприємства сьогодні забезпечують Збройні сили України і Національну гвардію України як важкою військовою зброєю і технікою, так і широким асортиментом високоякісної стрілецької зброї.

twitter.com/avakovarsen

"Всім відома автоматична зброя, розроблена українським підприємством "Форт" - відомим виробником стрілецької зброї: пістолети, снайперські гвинтівки, кулемети й автомати", - сказав він, додавши, що концерн "Укроборонпром" почав виробництво снайперської зброї різних калібрів, яке повинно відповідати стандартам світових виробників.

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"Професійна підготовка снайперів - одне з пріоритетних завдань, яке сьогодні стоїть перед нашими військовими, Національна гвардія виконує її за високими стандартами НАТО. Завдання наших фахівців - нейтралізувати і знищити терористів і ворожих снайперів, які, порушуючи Мінські угоди, працюють проти наших військових у зоні проведення АТО", - зазначив він.

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