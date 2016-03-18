Українським військовим передали першу партію експериментальної снайперської зброї (фото)

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час вручення бійцям Нацгвардії нової експериментальної снайперської зброї, повідомляє прес-служба відомства.

Він зазначив, що новий центр підготовки снайперів Національної гвардії України працює за високими стандартами НАТО. Турчинов, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров відвідали новий центр.

Читайте такожУ Миколаєві завершили ремонт ракетного катера "Прилуки"

Турчинов зазначив, що на базі центру буде створено науково-дослідну лабораторію з дослідження і розробці спеціальних боєприпасів для снайперської зброї, використання яких дозволить знищувати ворога на великій відстані".

Він вручив військовим першу партію експериментальних снайперських гвинтівок. "Ми сьогодні передаємо зброю не тільки для поліпшення бойової підготовки, але і для її тестування як у центрі підготовки снайперів, так і безпосередньо на полі бою, і ваші зауваження та пропозиції будуть швидко враховані інженерами та виробниками для поліпшення якості і надійності зброї", - додав він.

За його словами, вітчизняні підприємства сьогодні забезпечують Збройні сили України і Національну гвардію України як важкою військовою зброєю і технікою, так і широким асортиментом високоякісної стрілецької зброї.

"Всім відома автоматична зброя, розроблена українським підприємством "Форт" - відомим виробником стрілецької зброї: пістолети, снайперські гвинтівки, кулемети й автомати", - сказав він, додавши, що концерн "Укроборонпром" почав виробництво снайперської зброї різних калібрів, яке повинно відповідати стандартам світових виробників.

Читайте також"Антонов" показав відеопрезентацію нового літака Ан-132

"Професійна підготовка снайперів - одне з пріоритетних завдань, яке сьогодні стоїть перед нашими військовими, Національна гвардія виконує її за високими стандартами НАТО. Завдання наших фахівців - нейтралізувати і знищити терористів і ворожих снайперів, які, порушуючи Мінські угоди, працюють проти наших військових у зоні проведення АТО", - зазначив він.