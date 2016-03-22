Нардеп заявила, що Керрі під час візиту до РФ повинен домогтися зустрічі із Савченко

Про це в ефірі "5 каналу" заявила голова Комітету ВР у закордонних справах, народний депутат Ганна Гопко.

Вона нагадала, що з 22 по 25 березня Керрі перебуватиме в РФ. Він 8-9 березня разом із Байденом зробив заяву про підтримку Надії Савченко і приєднання загальносвітової акції на її звільнення з російської в'язниці.

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"Тому, дуже важливо зараз, щоб Керрі – це буде справжнім виявом американської солідарності з політичними в’язнями, які перебувають в російських тюрмах, він відвідав її (Савченко – Ред.) і також поставив пріоритет у розмові і з Лавровим, і з Путіним щодо неприпустимості ось цього злочинного суду і процесу. Який зараз відбувається, коли не пускають дипломатів", – зазначила Гопко.

Нардеп наголосила, що так ми зможемо побачити, наскільки американська дипломатія не лише на словах, але і своїми діями буде сприяти звільненню Савченко.