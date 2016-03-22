СБУ завершила розслідування справи ватажка "ЛНР" Плотницького, серед пунктів звинувачення - викрадення Савченко

Як повідомили УНІАН у прес-центры СБУ, Плотницький обвинувачується у вчиненні терористичного акту за попередньою змовою з групою осіб. Спільно з організованою злочинною групою він також брав участь у викраденні та незаконному позбавленні волі старшого лейтенанта Збройних сил України Надії Савченко, її незаконному переправленні через державний кордон.

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У рамках кримінального провадження розслідувалося скоєння ватажком "ЛНР" злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258 (теракт), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України.

За дорученням прокуратури Києва сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито його матеріали для ознайомлення.

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Найближчим часом кримінальне провадження проти Плотницького буде направлено з обвинувальним актом до суду.

Як повідомляв УНІАН, суд у Росії сьогодні засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

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Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.