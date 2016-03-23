Безсмертний розповів, що обговорюватиме сьогодні у Мінську Тристороння контактна група

Представник політичної підгрупи у Тристоронній контактній групі зі врегулювання конфлікту на Донбасі Роман Безсмертний розповів, що сьогодні делегати планують зосередитись на питаннях верифікації безпеки, перехідної юстиції та модальностей виборів, обговорюватимуть вирок Надії Савченко і заборони на в'їзд до РФ Ірині Геращенко. Його цитує "Українська правда".

Читайте такожСБУ завершила розслідування справи ватажка "ЛНР" Плотницького, серед пунктів звинувачення - викрадення Савченко

"Сьогодні у порядку денному розгляд на спільному засіданні разом з безпековою групою питань, верифікації безпеки. Хто має сказати, що рівень безпеки дозволяє провести там вибори, чи інший політичний процес, чи можливий політичний процес за нинішніх умов безпеки", - розповів Безсмертний.

"Друге питання – це питання перехідної юстиції. Є певний документ, який визначає певні рамки і концепції. Саме перехідної юстиції, бо це не можна назвати просто амністією, цей термін набагато ширший. Там йдеться і про імунітет, і про амністію і про механізми повернення чи їх обмеження", - пояснив він.

Безсмертний також повідомив, що третім питанням буде обговорення виборчих модальностей.

"Але все це буде розглядатися під кутом оголошеного рішення по Савченко і ситуацією, пов'язаною із забороню в'їзду в Росію Ірині Геращенко. Очевидно, що на це накладеться ситуація в Брюсселі", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.