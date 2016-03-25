Судді Одещини на екстреному з'їзді поскаржилися на "вкрай пасивну" поліцію, що не захищає їх

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні, ухваленому 24 березня за підсумками екстрених загальних зборів суддів регіону за участі правоохоронців у зв'язку з бійкою 17 березня у Приморському райсуді Одеси між активістами і суддею.

«Ми закликаємо керівників правоохоронних органів Одеської області гарантувати негайне і неупереджене розслідування всіх без винятку повідомлень про втручання у діяльність суду і суддів, а також до створення державної судової служби охорони», - йдеться у зверненні.

В документі також зазначається, що правоохоронці зобов'язані підтримувати відповідний порядок у судах, протидіяти проявам неповаги до суду, виконувати функції державного захисту суддів, працівників суду, а також забезпечувати безпеку учасників судових процесів і відвідувачів судів.

У зверненні, з посиланням на ст. 126 Конституції України, зазначається, що незалежність судової влади як частини державної влади забезпечується гарантіями незалежності і недоторканності суддів. У числі таких гарантій – неприпустимість втручання у здійснення правосуддя, впливу на суд, неповаги до суду і т.д.

У зверненні наголошується, що упродовж 2014-2016 років судді і співробітники Приморського, Суворовського, Малиновського та Київського райсудів Одеси, Апеляційного суду Одеської області та інших судів регіону десятки разів зверталися до правоохоронних органів щодо втручання в їх діяльність, однак ці звернення «залишаються без уваги».

Як стверджують учасники зборів, до органів досудового слідства неодноразово направлялися докази і дані про осіб, які чинять тиск на суддів, але розслідувано і направлено до суду лише одне кримінальне провадження стосовно двох осіб.

Крім того, у більшості випадків підрозділи Нацполіції, які, як зазначається у зверненні, здійснюють охорону і забезпечують у судах громадський порядок, «ведуть себе вкрай пасивно, і не стримують агресивно налаштованих осіб від фізичного та психологічного впливу на суддів».

Як повідомляв УНІАН, 17 березня у приміщенні Приморського райсуду Одеси суддя після словесної перепалки вдарив активіста по обличчю. Конфлікт стався у зв'язку з розглядом провадження стосовно поліцейських міста Чорноморська (колишній Іллічівськ) Одеської області, яких підозрюють у тортурах і вимаганні. Слідчі дії у Чорноморську були розпочаті 17 лютого співробітниками СБУ і військової прокуратури Південного регіону.

Заступник генерального прокурора України – прокурор Одеської області Давід Сакварелідзе у Facebook написав, що поліцейським висувають необґрунтовані звинувачення, а їх кримінальне переслідування є «замовленням».

18 березня в Одесі відбулося екстрене засідання голів районних судів Одеси та керівництва апеляційного суду у зв'язку з вказаною бійкою. За результатами засідання на 24 березня скликали екстрені загальні збори суддів регіону за участі правоохоронців.