В Міноборони озвучили кінцевий термін демобілізації військових четвертої хвилі

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду в парламенті сказав перший заступник міністра оборони України Іван Руснак.

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Він зазначив, що на виконання указу президента щодо демобілізації від 25 березня із лав Збройних сил України та інших військових формувань планується звільнити 45 тис. військовослужбовців, які вислужили встановлений термін. З них з лав армії - 42 тис., інших військових формувань - 3 тис. осіб.

"На цей час звільнено 6 тисяч. Решту планується звільнити до кінця квітня цього року", - сказав Руснак.

Він зауважив, що демобілізовані будуть забезпечені усіма фінансовими виплатами та формою одягу по сезону.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня президент України Петро Порошенко повідомив, що підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців, призваних під час так званої «четвертої черги» часткової мобілізації, яка почалася в січні 2015 року і тривала 90 днів.