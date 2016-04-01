ЗМІ: У Нідерландах пропагандисти Кремля лякають гнівом Путіна прихильників асоціації з Україною

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, раніше Мархель нерідко був задіяний в активності російських посольств у державах ЄС.

Зараз він бере участь у заходах, влаштованих кампанією проти української асоціації у Нідерландах, використовуючи бейдж організатора.

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Як зазначається у статті, на такого роду заходах звучить чимало тез російської пропаганди, зокрема, про те, що інтегрують Україну в ЄС проти її волі, про "переворот" часів Майдану, про необхідність поважати інтереси Росії, а також про те, що зупинивши угоду про асоціацію з Україною, Нідерланди "врятують ЄС від гніву Путіна".

Також наголошується участь у заходах поляка Томаша Мацейчека, якого українська спільнота в Нідерландах називає "штатним провокатором російського посольства". Мацейчек їздить з одної панельної дискусії на іншу, називається журналістом (хоча відмовляється вказати ЗМІ) і звинувачує Україну в пригнобленні російськомовних і незгодних.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?».

Референдум був ініційований групою GeenPeil.

Згідно з заявою Міністерства закордонних справ України, будь-який результат референдуму в Нідерландах не зупинить європейську інтеграцію України.