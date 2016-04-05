"Бурштинові звільнення": У Рівному представили нового керівника поліції області Князєва

Як передає кореспондент УНІАН, представив нового керівника поліції заступник міністра МВС України Сергій Яровий.

За його словами, Князєв - оперативник зі стажем і великим досвідом: він керував кримінальною міліцією в Донецькій прифронтовій області, в Маріуполі, а до того – в Київській області. У липні минулого року Князєв очолив поліцію Закарпатської області – одразу після збройного зіткнення у Мукачевому – після чого вдалося врегулювати криміногенну ситуацію в регіоні.

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На брифінгу для журналістів зазначалося, що т. в .о. начальника поліції Рівненщини Сергія Максимова було звільнено через складну ситуацію у області з нелегальним видобутком бурштину, з якою екс-керівнику розібратися не вдалось. Зараз Максимов перебуває у відпустці.

Довідка. Князєв – полковник поліції, освіта вища юридична, кандидат юридичних наук.

З 2008 року керував управлінням карного розшуку ГУ МВС Київської області. У листопаді 2014 р. призначений на посаду заступника начальника ГУМВС Донецької області – начальника кримінальної міліції. З 15 липня 2015 р. Князєв очолив УМВС Закарпатської області.