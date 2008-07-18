На Волині вітчим забив до смерті 2-річного пасинка

В селі Гривятки Волинської області вітчим забив до смерті 2-річного пасинка.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Волинській області.

Між тим мати загиблої дитини звернулася до правоохоронців з проханням не судити чоловіка, оскільки дуже його кохає, зазначили в УМВС.

Трагедія сталася 16 липня. Інформація про смерть 2-річної дитини надійшла до міліції від лікарів швидкої допомоги. Спочатку мати та вітчим пояснювали, що хлопчик, який пересувався ще доволі незграбно, не втримався на ногах та, перечепившись через поріг, впав долілиць, ударившись головою. Саме внаслідок цього, за словами батьків, і отримав смертельну травму.

Водночас в ході розтину було з`ясовано, що смерть хлопчика настала в результаті отримання тупої травми тіла й інших тілесних ушкоджень, й аж ніяк не від удару головою. Крім того, в ході слідства було з`ясовано, що в момент отримання дитиною ушкоджень матері в хаті не було.

Після з`ясування цих даних слідчі Ковельського міськвідділу міліції привезли батьків до відділу на допит. Під час допиту вітчим зізнався, що це він настільки сильно ударив ногою маленького пасинка, що дитина померла. Причина - хлопчик роздратував його.