У Донецькій області підліток до смерті забив 7-річну дівчинку
16:10, 18 липня 2008Суспільство
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Слідство з`ясовує мотиви
В Артемівську Донецької області 14-річний підліток до смерті забив 7-річну дівчинку.
Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, підліток напав на дівчинку і жорстоко її побив. Від травм потерпіла померла на місці.
Щоб приховати злочин, підліток заховав труп у підвалі покинутої будівлі. Проте незабаром підозрюваного у вбивстві затримали.
Слідство з`ясовує мотиви злочину.
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