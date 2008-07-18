У Донецькій області підліток до смерті забив 7-річну дівчинку

В Артемівську Донецької області 14-річний підліток до смерті забив 7-річну дівчинку.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, підліток напав на дівчинку і жорстоко її побив. Від травм потерпіла померла на місці.

Щоб приховати злочин, підліток заховав труп у підвалі покинутої будівлі. Проте незабаром підозрюваного у вбивстві затримали.

Слідство з`ясовує мотиви злочину.