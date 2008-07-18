Закінчився експеримент з підготовки офіцерів-психологів

У Військовому інституті Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка відбувся перший випуск офіцерів тактичного рівня за спеціальністю “Психологія”, підготовлених в рамках експерименту за схемою “бакалавр + 1 рік курсант”.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міноборони.

Як наголошують у військовому відомстві, таким чином на базі Військового інституту КНУ успішно завершився відповідний експеримент, який за рішенням міністра оборони проводився впродовж 2007-2008 років.

Участь в експерименті взяли випускники цивільних вищих навчальних закладів, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” за напрямом підготовки “Психологія”, та не проходили навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.

У Міноборони повідомили, що освітньо-професійна програма підготовки майбутніх офіцерів-психологів з терміном навчання 1 рік передбачає загальну військову підготовку до 3-х місяців, яка є аналогом первинної військово-професійної підготовки курсантів, та військово-професійне навчання зі спеціалізації “Військова психологія та виховна робота в підрозділах військ (сил)”. Крім того, учасники експерименту пройшли місячне військове стажування на посадах за первинним призначенням.

“Усі офіцери-психологи продовжать службу у Збройних силах України”, - підкреслили у військовому відомстві.