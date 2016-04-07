Суд над затриманими на Донбасі ГРУшниками відмовився заслухати російського судмедексперта

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на судовому засіданні у справі Александрова та Єрофеєва суд зачитав висновок військового судово-медичного експерта Міністерства оборони РФ щодо тілесних ушкоджень та причин смерті солдата ЗСУ Пугачова, якого було вбито під час зіткнення українських військовослужбовців з диверсійною групою Александрова та Єрофеєва.

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Адвокат Александрова Валентин Рибін звернувся з клопотанням про допит цього експерта у суді для дачі пояснень за його експертним висновком, однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання, заявивши, що судді в змозі самостійно дати оцінку цьому доказу захисту.

Крім того, до справи було долучено ще низку письмових доказів захисту, перелік яких було оголошено в залі суду.

Наразі у засіданні оголошено технічну перерву на 15 хвилин.