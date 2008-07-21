Запорізькі виноградники - справа майбутнього

Керівництво Запорізької обласної державної адміністрації ініціює закладення в регіоні виноградних плантацій столових сортів.

Як повідомив УНІАН курируючий АПК заступник губернатора Валерій ЧЕРКАСКА, «минулої п`ятниці, 18 липня, досягнуто домовленості про проведення досліджень агротехнічних особливостей територій Приморського, Акімовського і Приазовського районів Запорізької області (південна частина Запорізького регіону, узбережжя Азовського моря - УНІАН), потенційно придатних для розведення столових сортів винограду».

За словами В.ЧЕРКАСКИ, в рамках даного проекту буде проведено дослідження грунту, зібрано дані про погодні умови (зокрема, про стандартну кількість сонячних днів), а також іншу інформацію, необхідну для визначення оптимальних для виноградарства територій.

«Дані дослідження буде завершено до кінця 2008 року, і вже наступного року ми надамо сільгоспвиробникам його детальні результати і запропонуємо здійснити закладення виноградних плантацій столових сортів», - повідомив В.ЧЕРКАСКА.