Експерт: долар найближчим часом не буде валютою для заощаджень

Президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО вважає, що протягом найближчого року не варто чекати на підвищення курсу долара США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

О.СУГОНЯКО також зазначив, що долар найближчим часом не буде валютою для заощаджень, оскільки фінансова система США нестабільна. І це відображатиметься на економіках багатьох країн, зокрема на економіці України, сказав він

За словами президента АУБ, багато що в боротьбі за стабільність фінансової системи США залежатиме від регуляторних органів країни. «Але радикальних змін (в економіці США - УНІАН) не буде. Тенденція до ослаблення долара залишиться», - впевнений він.

О.СУГОНЯКО додав, що радикальних змін в економіці США не варто чекати ще й тому, що країна готується до президентських виборів.

Довідка УНІАН. З 22 травня Національний банк України зміцнив гривню, встановивши офіційний курс 4,85 грн./дол. (колишній курс становив 5,05 грн./дол.).

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за долар США було встановлено Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня одразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався весь цей час.