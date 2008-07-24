США: корупція - це одне, а конфлікти політиків інше

Боротьба з корупцією повинна здійснюватися на користь всієї країни, а не задовольняти інтереси лише якоїсь частини політикуму.

Про це заявив другий заступник Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Девід МЕРКЕЛЬ під час робочої зустрічі з міністром юстиції Миколою ОНІЩУКОМ cьогодні в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, у ході зустрічі були обговорені питання боротьби з корупцією, зокрема, реалізації в Україні спільної міжурядової порогової програми «Виклики тисячоліття».

У контексті необхідності деполітизації процесу боротьби з корупцією український міністр юстиції та другий заступник Державного секретаря США обмінялися думками щодо низки поточних завдань, які стоять перед урядом та Верховною Радою України.

Зокрема, сторони висловили упевненість щодо необхідності створення в Україні єдиного державного органу з боротьби з корупцією. Наголошувалося на важливості оминути політичні мотивації та досягти прогресу у вирішенні цього питання, як такого, що має загальнонаціональну вагу, зазначили в Мін’юсті.

Також порушувалося питання підбору кандидатури на посаду Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (відповідну посаду було запроваджено постановою Кабінету міністрів України «Деякі питання реалізації державної антикорупційної політики» від 4 червня 2008 року № 532). Міністр юстиції України підкреслив, що державі вдалося «перейти від закликів до практичної діяльності» у вирішенні питання щодо запровадження такої інституції. Разом з тим, повідомив він, на сьогодні тривають робочі дискусії щодо механізму прозорого та об‘єктивного підбору кандидатури на цю посаду, оскільки «кожна політична сила хотіла б вливати на це призначення».

У ході зустрічі Д.МЕРКЕЛЬ висловив упевненість, що Україні необхідно орієнтуватися на європейські стандарти антикорупційної політики. Це, на думку другого заступника Державного секретаря США, окрім позитивного концептуального орієнтиру матиме також важливе значення для перспектив асоційованого членства України в Європейському співтоваристві.