Українсько-польський археологічний проект представлений у Варшаві

У Варшаві в приміщенні Національного музею Республіки Польща відбулося відкриття українсько-польського археологічного проекту «Боспорське місто Тірітаке».

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході взяли Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Польща Олександр МОЦИК, директор Національного музею у Варшаві Анджей МАЦІЄВСЬКИЙ та керівник польської археологічної місії Альфред ТВАРДЕЦЬКИЙ.

Як зазначив О.МОЦИК, Україна і Польща працюють сьогодні не тільки над великим проектом, яким є Євро-2012, але й здійснюють ряд інших важливих спільних заходів, в тому числі і наукову археологічну експедицію «Боспорське місто Тірітаке». Глава дипломатичної місії наголосив, що подібні програми сприяють зміцненню українсько-польських відносин.

«Боспорське місто Тірітаке» – це спільний науковий проект Історико-археологічного музею міста Керчі, фонду «Деметра» та Національного музею Республіки Польща у Варшаві.

В рамках цієї наукової програми, директором якої є відомий український археолог Віктор ЗІНЬКО, заплановано проведення археологічних розкопок, комплексне дослідження території стародавнього грецького міста Тірітаке, здійснення реставраторських робіт та наукових досліджень. Проект співпраці музеїв двох країн розрахований на п’ять років. Польська сторона через три роки проведення розкопок отримає можливість взяти на правах багаторічного депозиту археологічні пам’ятки, які знаходяться в сховищах Керченського історико-археологічного музею, та підготувати історичну експозицію у Національному музеї Польщі.

Спільна наукова праця українських та польських археологів надасть можливість отримати цінні пам’ятки грецько-римської цивілізації, а також з часом створити дослідницький осередок, який буде займатись проблематикою стародавнього Боспорського королівства та, зокрема, спеціалізуватись на археології та історії північних берегів Чорного моря.