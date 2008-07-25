Пам'ятник комсомольцям встановлять у Сімферополі

У Сімферополі планується встановити пам`ятник «Комсомольцям всіх поколінь».

Депутати Сімферопольської міської ради ухвалили рішення про узгодження місця розміщення пам`ятника на території Дитячого парку по проспекту імені Кірова. Про це говориться в рішенні міськради, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Влада Сімферополя ухвалила таке рішення після розгляду звернення громадської організації «Союз ветеранів Комсомолу Криму», висновку Міністерства культури і мистецтв автономії про дозвіл установлення пам`ятника «Комсомольцям всіх поколінь», а також відповідно до ряду законів.

«Союз ветеранів Комсомолу Криму» поки що не уточнює, як саме виглядатиме пам`ятник.