Уряд не вимагатиме від аграріїв повернення 120 млн. грн.

Уряд не вимагатиме від сільськогосподарських підприємств повернення 120 млн. грн., виділених 2007 року з резервного фонду на подолання наслідків складних погодних умов.

Як передає кореспондент, таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду.

«Торік виділили 120 мільйонів гривень, але попередній уряд виділив ці кошти на поворотній основі. Господарства ніколи в житті цього не повернуть - це нереально. З резервного фонду уряду пропонується виділити (вказані кошти - УНІАН) на безповоротній основі», - сказала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, в Україні торік через засуху постраждало близько 10 млн. га посівів сільгоспкультур і близько 1,1 млн. га посівів загинуло. Найбільше постраждали вісім областей - Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Луганська.

За оцінками Міністерства аграрної політики України, через засуху торік постраждало понад 1,1 млн. га посівів, прямі збитки аграріїв становили більш як 1 млрд. грн.