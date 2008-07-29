Кожен п’ятий відчув корупцію в судах - дослідження «Гідна Україна»

У Харкові оприлюднено результати дослідження корумпованості судової системи в Україні, проведеного за підтримки американської програми USAID.

У рамках проекту «Гідна Україна» досліджувалися масштаби корупції в судах і ставлення до неї різних верств. Про корупційний досвід у судовій владі заявили 19 відсотків опитаних громадян і 37 відсотків компаній. Майже третина адвокатів і прокурорів упевнені, що корупція поширена на всіх етапах судового процесу. Бідою назвав звиклість населення до корупції співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Він уважає, що її подоланню може сприяти відкритість влади: «І з цією метою, зокрема, ми багато робили для того, щоб була припинена незаконна практика використання грифів „не для друку“, „опублікуванню не підлягає“. Більше того, Міністерство юстиції переглянуло всі нормативно-правові акти з грифом „не для друку“, які були прийняті протягом усіх років української незалежності, і більше тисячі цих документів розкрило, оскільки ніяких секретів там не було - окрім корупційних дій влади». За словами Захарова, понад 70 відсотків рішень Європейського суду з прав людини проти України стосуються порушення права на справедливий суд.

Німецька хвиля