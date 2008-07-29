У Києві водій після бійки переїхав пішохода

У понеділок, 28 липня, в Києві водій джипа навмисно мало не розчавив пішохода на смерть.

Як розповів "Сегодня" начальник ЦГЗ ГУ МВС Києва Володимир Поліщук, відбулося це близько одинадцятої години ранку на Позняках. З парковки біля великого супермаркету виїжджав джип "Тойота Ленд Крузер". На виїзді водієві довелося пригальмувати - повз проходив 28-річний хлопець. За всіма правилами він був правий, проте водій був іншої думки, вийшов з джипа і почав "пояснювати" пішоходові, що до чого. Словесна суперечка переросла в бійку.

"Свідки розповіли, що водій сам поліз битися, проте хлопець виявився сильнішим і агресорові довелося відступити, - говорить Поліщук, - він встрибнув у машину і начебто почав виїжджати з місця події, але, певно, був ще злий, тому включив задній хід і збив хлопця, а потім переїхав його машиною!".

Потім водій зник з місця події. Свідки кошмару викликали "швидку" і міліцію, а хтось встиг записати і номери машини.

Як з`ясували правоохоронці, "Ленд Крузер" належить 75-річній жінці, проте в техпаспорті записані декілька осіб. Саме їх зараз шукають. Фоторобот поки не складали, оскільки винуватця страшного наїзду намагаються знайти за іменем і прізвищем.

"За моєї пам`яті таких випадків ще не було, - говорить Поліщук, - зброю в конфліктах застосовували, але щоб машиною - таке вперше..."

На щастя, хлопець залишився живий. Зараз він у лікарні швидкої допомоги з черепномозковою та іншими травмами. Лікарі кажуть, що його життю нічого не загрожує. Винуватцеві ж загрожує від п`яти до восьми років ув`язнення.