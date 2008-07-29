Ющенко надіслав телеграму голові Кіровоградської ОДА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав хліборобів Кіровоградщини з першим зібраним мільйоном тонн зерна нового врожаю.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, про це йдеться у телеграмі, надісланій В.ЮЩЕНКОМ на адресу голови Кіровоградської ОДА Василя МОЦНОГО.

«Ваше високе досягнення стало можливим завдяки високоефективному господарюванню та невтомній праці. Дякую вам за любов до рідної землі, за продовження славних традицій українського хлібороба, за вагомий вклад у зростання економіки держави», - йдеться в телеграмі глави держави.