Обсяги будівельних робіт у січні-червні знизилися

В Україні обсяги будівельних робіт у січні-червні знизились на 1,2% порівняно з аналогічним періодом 2007 року - до 27 млрд. 345,2 млн. грн.

Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

За даними Держкомстату, за вказаний період зниження обсягів виконаних будівельних робіт спостерігається у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Чернівецькій областях (на 17,5-0,4%).

При цьому збільшення обсягів будівельних робіт зафіксоване в Криму, Вінницькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях, в містах Києві і Севастополі (на 2-22,2%).