Колонія проплатила позов до правозахисників з грошей в'язнів?

Ленінський районний суд Вінниці залишив без розгляду позовну заяву Стрижавської виправної колонії №81 Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області до Вінницької правозахисної групи про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це УНІАН повідомили у Вінницькій правозахисній групі.

За інформацією ВПГ, позов був поданий з порушенням правил підсудності, що унеможливило його розгляд судом загальної юрисдикції.

Стрижавська виправна колонія вимагала від вінницьких правозахисників спростування інформації про порушення прав в‘язнів, до перевірки якої закликали правозахисники, одночасно претендуючи на 100 тис. грн. моральної компенсації.

"Перший за історію України судовий позов державної установи до правозахисної громадської організації продемонстрував усю глибину «бєспрєдєлу» системи. Виявилося, що державна установа сплатила 5 тис. грн. державного мита не за бюджетні гроші, а з грошей, зароблених засудженими", - заявив координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН. За його словами, платником судового збору була не колонія, а підприємство при колонії, де працюють засуджені.

Раніше занепокоєння позовом тюремної адміністрації до правозахисників висловили ряд організацій, у тому числі міжнародних. Зокрема, міжнародна організація Human Rights Watch закликала Стрижавську виправну колонією №81 негайно відкликати судовий позов проти Вінницької правозахисної групи.

"Колонія переслідує в судовому порядку Вінницьку правозахисну групу, намагаючись зупинити її правомірну діяльність з інформування про можливі випадки катувань", - заявив дослідник Human Rights Watch по Україні Джейн Б`ЮКЕНЕН . За його словами, цей випадок може стати небезпечним прецедентом намагання урядових чиновників придушити заяви та дії, спрямовані на критику влади.

Human Rights Watch заявляє, що хоча свобода висловлювання може бути обмеженою з метою захисту репутації інших, це не може поширюватися на повідомлення про звинувачення в катуваннях і на заклики до уряду щодо реагування на них.