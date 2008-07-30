Один з директорів "Криворіжсталі" убив свою пасію з ревнощів?

Володимир Башта, директор з енергетики, головний енергетик ВАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" (нинішня назва "Криворіжсталі"), оголошений в міждержавний розшук. 57-річний Башта підозрюється в умисному вбивстві 34-річної співробітниці того ж підприємства і його підлеглої, повідомив "Сегодня" начальник міськвідділу міліції Олександр Бєлоусов.

Башта був знайомий з цією жінкою (її прізвище міліція не називає) близько шести років, ще з того часу, коли працював начальником кисневої станції, а потім виробництва "Криворіжсталі". Їх пов`язували не тільки службові, але і близькі людські стосунки. Кажуть, свою пасію, значно молодшу за нього за віком, Володимир Олексійович дуже ревнував.

Колеги відгукуються про Башту як про хорошого фахівця, проте запальну, таку, що часто втрачає контроль над собою, людину.

Після того, як кілька днів тому скривавлений труп жінки знайшли біля села Недайвода тієї ж Дніпропетровської області, Башта став одним з підозрюваних.

Бєлоусов сказав, що і в лікарні, куди Башта потрапив нібито з ішемічною хворобою серця, той міг опинитися з метою сховатися від слідства (зараз з медиками теж розбираються). Незабаром, скориставшись відсутністю охорони, він звідти пішов. Зараз директор з енергетики, вважають у міліції, залишив Україну і ймовірно знаходиться в Росії. Цю версію частково підтвердив начальник ЦГЗ УМВС в Дніпропетровській області Олексій Щербатов, додавши, що історія заплутана, а розшукуваний вже далеко.

У НЦБ Інтерполу підтвердили факт міждержавного розшуку Башти, ухилившись від коментарів.