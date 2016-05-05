Завтра суд в анексованому Криму розгляне апеляцію на продовження арешту заступника голови Меджлісу Чийгоза

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джеляль.

«Завтра о 9.00 у Сімферополі у Верховному суді буде розглянуто апеляційну скаргу захисників Ахтема Чийгоза на рішення київського районного суду Сімферополя від 29.04.2016 про продовження строку арешту Чийгозу до 22 травня», - написав Джеляль.

Як повідомлялося, в Криму під арештом перебуває ряд кримськотатарських активістів за так званою "справою 26 лютого". Один з них – Чийгоз був затриманий у ході допиту в кримському управлінні Слідчого комітету Російської Федерації 29 січня 2015 року "за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях".

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Після анексії Криму Росією на півострові російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України. За даними російського слідства, тоді через тисняву загинули двоє мітингувальників, 79 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

За інформацією адвоката Миколи Полозова, рішенням Київського районного суду Сімферополя Чийгозу продовжено строк утримання під вартою до 22 травня.