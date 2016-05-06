В Україні змінюються візуальні позначення категорій перегляду кіновідеопродукції

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідне рішення № 306 від 10 березня 2016 року опубліковане у виданні «Офіційний вісник України» № 33 від 6 травня.

Зазначається, що зміни до рішення вносилися у зв’язку з ухваленням Кабінетом Міністрів України постанови від 2 грудня 2015 року № 1143 «Про внесення змін до Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів», якою були відкориговані індекси фільмів, що визначають глядацьку аудиторію.

«Національна рада переглянула власний регуляторний акт – Систему візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, провела громадське обговорення нової редакції, після цього затвердила її та передала на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Мін’юст зареєстрував рішення 12 квітня 2016 року за № 541/28671», - йдеться у повідомленні.

Відтепер Система налічує три категорії перегляду кіновідеопродукції: без позначк категорія І – без обмежень (загальнодоступна); категорія ІІ – перегляд неповнолітніми глядачами рекомендується разом з батьками (особами, що їх замінюють) або з відома батьків (осіб, що їх замінюють); категорія ІІІ – перегляд рекомендується тільки повнолітніми глядачами.

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У цьому регуляторному акті вказано, що фільми із позначками «12+» і «16+» можуть демонструватися у будь-який ефірний час із обов’язковою наявністю цих позначок упродовж усього показу. Фільми третьої категорії із позначкою «18» дозволено транслювати з 22 години до 6 ранку.

Також телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати й анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та на каналах із обмеженим доступом.

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Крім того, передачі, які поєднують аудіо- та візуальну інформацію і які містять інформацію, що може завдати шкоду фізичному, психічному або моральному розвитку дитини, повинні бути позначені спеціальними графічними попередженнями (символами), які показують упродовж всієї передачі, додали в Нацраді з питань ТБ і радіомовлення.