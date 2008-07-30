Кордон з Молдовою затопило: не працює 5 пунктів пропуску

Станом на 30 липня через підтоплення не працює 5 пунктів пропуску на україно-молдовському кордоні.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Як зазначається в повідомленні, зокрема не працює міжнародний пункт пропуску «Ямпіль – Косеуць» (поромна переправа), міждержавний пункт пропуску «Цекинівка – Сороки» (поромна переправа), місцевий пункт пропуску «Ямпіль – Косеуць» (катерна переправа), місцевий пункт пропуску «Цекинівка – Сороки» (човнова переправа), місцевий пункт пропуску «Велика Кісниця – Василькове» (човнова переправа).

На сьогоднішній день залишаються підтопленими ділянки кордону у 2-х прикордонних підрозділах - відділах прикордонної служби: «Могилів-Подільський» та «Ямпіль». Також повністю та частково затоплено 60 прикордонних знаків, підтоплено 1 спостережну вежу. Під час повені були евакуйовані 72 члени сімей прикордонників.

Наразі тривають заходи з протидії загрозам паводку та подолання наслідків стихії у тих районах, де рівень води знизився. На постраждалих ділянках кордону відновлюються містки та прикордонні знаки, там, де це можливо, підсипаються зруйновані контрольно-слідові смуги. Надається допомога місцевим жителям. Так, учора прикордонники забезпечували харчуванням дітей, евакуйованих з оздоровчого табору "Наддністрянський Артек", було розгорнуто польову кухню для місцевих жителів, а також надано допомогу органам місцевої влади з евакуації Могилів-Подільського міського та районного архівів.