На заході України готуються до можливих хвороб і епідемій

У зв’язку із можливим загостренням санітарної та санітарно-епідеміологічної обстановки в районах Західної України, які постраждали внаслідок стихійного лиха, керівництвом медичної служби Міністерства оборони України вживаються заходи щодо посилення готовності закладів охорони здоров’я, медичних підрозділів військових частин Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, так, у Департаменті охорони здоров’я Міністерства оборони України під керівництвом заступника глави оборонного відомства Ігоря МОНТРЕЗОРА відбулася розширена службова нарада, під час якої було проаналізовано готовність військово-медичної служби до участі у ліквідації наслідків стихійного лиха у Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій та Вінницькій областях та віддані необхідні розпорядження підлеглим медичним структурам.

Начальниками Військово-медичних клінічних центрів регіонів та закладів охорони здоров’я безпосереднього підпорядкування вжитті додаткові заходи щодо підвищення готовності військових госпіталів, санітарно-епідеміологічних закладів до виконання завдань з надання допомоги постраждалому населенню.

Всі медичні бригади укомплектовані висококваліфікованими спеціалістами, необхідними лікарськими засобами, медичною апаратурою і обладнанням та готові до виїзду на санітарних автомобілях в райони призначення. Також у готовності до надання екстреної медичної допомоги знаходяться санітарний літак Ан-26 “Віта” та санітарні вертольоти Мі-8.

У повну готовність приведені сили та засоби державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України.