Люди гинуть за метал: у колекторі втопилися два збирачі брухту

У Новотроїцькому районі Херсонської області під час видобування металу з конструкцій каналізаційного колектору загинули два збирачі металобрухту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, 33-річний та 19-річний жителі с. Новотроїцьке під час вирізання металевої арматури залізобетонних конструкцій колектору очисних споруд впали в колектор та потонули.

Тіла загиблих піднято з колектора рятувальниками. Триває слідство щодо обставин інциденту.