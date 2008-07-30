Люди гинуть за метал: у колекторі втопилися два збирачі брухту
15:32, 30 липня 2008Суспільство
776 0
Трагедія у Херсонській області
У Новотроїцькому районі Херсонської області під час видобування металу з конструкцій каналізаційного колектору загинули два збирачі металобрухту.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, 33-річний та 19-річний жителі с. Новотроїцьке під час вирізання металевої арматури залізобетонних конструкцій колектору очисних споруд впали в колектор та потонули.
Тіла загиблих піднято з колектора рятувальниками. Триває слідство щодо обставин інциденту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter