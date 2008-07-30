Київське метро - на межі зупинки

Начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ заявляє, що у випадку не підвищення тарифів на проїзд у підземці найближчим часом, робота підприємства може бути призупинена.

Про це йдеться в заяві П.МІРОШНИКОВА, яку оприлюднено на офіційному порталі столичного метро.

За словами керівника підприємства, ситуація сягнула критичної межі.

“У той час, коли навколо метрополітену точаться безглузді пересуди (щодо заяв окремих політиків про можливу приватизацію КП “Київський метрополітен” – УНІАН), на підприємстві дійсно склалося скрутне становище, яке полягає у тому, що упродовж останніх років, через хронічне недофінансування, експлуатаційні потреби метрополітену забезпечувалися далеко не у достатніх обсягах”, - зазначив П.МІРОШНИКОВ.

Як повідомив начальник метрополітену, особливо це стосується незадовільного придбання запасних частин та комплектуючих, спеціальної техніки та матеріалів, необхідних для підтримання життєдіяльності підприємства. Як наслідок, стан об’єктів метрополітену та рухомого складу з року в рік погіршується й поступово набуває “загрозливих” перспектив.

П.МІРОШНИКОВ зазначив, що якщо споруди метрополітену вдається підтримувати у належному стані завдяки зусиллям працівників підприємства, то рухомий склад “на їх ентузіазмі не поїде”, а ремонтувати його практично нічим.

“Якщо подібна ситуація триватиме й надалі, недалекий той час, коли метрополітен змушений буде призупинити свою роботу. Іншого виходу з критичної ситуації, окрім підвищення тарифу на проїзд у метрополітені до рівня, необхідного для покриття витрат, не існує”, - сказав П.МІРОШНИКОВ.