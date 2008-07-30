МНС готується до повені на Одещині

Рятувальники МНС роблять усе можливе, аби водяна стихія, що насувається річкою Дністер на Одещину, не завдала людям великої біди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, існує реальна загроза виходу води з берегів та затоплення приватних будинків та сільгоспугідь чотирьох сіл Біляївського району: Яськи, Троїцьке, Градениці та Маяки, розташованих неподалік річки. Пожежно-рятувальними підрозділами МНС вживається величезний комплекс заходів, аби мінімізувати наслідки паводку. В облуправлінні МНС у цілодобовому режимі працює штаб із ліквідації наслідків можливого підтоплення. Населення, що проживає на територіях можливого підтоплення, ще тиждень тому було попереджене рятувальниками про можливі наслідки паводку та як себе необхідно поводити при цьому. На випадок евакуації людей розгорнутий табір життєзабезпечення на 200 чоловік із запасом продуктів, кухнею та медпунктом. Бійцями МНС для швидкого проходження водопілля розчищаються плавні та мости через Дністер, укріплюються дамби.