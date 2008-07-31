Китайці хочуть відсудити мільярд доларів у Шарон Стоун

Більше тисячі потерпілих в результаті травневого землетрусу в Китаї подали позов проти Шарон Стоун з наміром відсудити у відомої актриси мільярд доларів, повідомляє Лента.ру з посиланням на Fox News.

Приводом для такого позову з боку потерпілих стала заява 50-річної актриси, в якій вона назвала Сичуаньський землетрус покаранням за погану карму влади Китаю. За словами адвоката позивачів, своїм необережним висловом голлівудська зірка завдала образи людям, що постраждали від землетрусу.

Нагадаємо, на останньому кінофестивалі в Каннах Шарон Стоун розцінила землетрус в провінції Сичуань, як покарання Китаю за погану карму влади, яка окупувала Тибет. Минулого місяця Стоун публічно принесла вибачення, визнавши, що її слова були помилкою.