На Яворівскому полігоні проходять навчання, яких не було з 1997 року

На території Міжнародного центру миротворчості і безпеки (колишній Яворівський загальновійськовий полігон) 30 липня розпочалася заключна фаза комплексного спеціального навчання з розвідниками 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, впродовж трьох діб під керівництвом начальника штабу – першого заступника командира 13-го армійського корпусу полковника Ігоря КОЛЕСНИКА розвідувальні підрозділи родів військ і спеціальних військ армійського з’єднання у три етапи відпрацюють ведення розвідки, виявлення об’єктів умовного противника, його дезорганізацію та знешкодження під час виконання операції армійського корпусу.

Для проведення заходу залучено майже 500 військовослужбовців та близько 80 одиниць військової техніки.

“Востаннє подібні навчання сил і засобів розвідки проводились ще у 1997 році. Це навчання усіх органів, сил і засобів розвідки усіх родів військ та спеціальних військ. Перед ними стоїть завдання перевірити спроможність виконувати завдання розвідки, системи управління розвідки і забезпечення розвідки відповідними органами для виконання завдань”, – повідомив І.КОЛЕСНИК.

Повідомляється, що вперше за останні роки даний захід профінансовано на 100%. Тому військовослужбовці мають можливість у повному обсязі вдосконалити свої знання та практичні навички виконання службових обов’язків.

“Я бачу, що наші розвідники бажають займатися, їм лише потрібно допомагати – виділяти фінансування та пально-мастильні матеріали на щоденну бойову підготовку”, – підкреслив І.КОЛЕСНИК.