Залізниця запускає новий швидкісний потяг Київ-Одеса-Київ

Південно-західна залізниця з 6 серпня призначає новий швидкісний потяг №155/156 «Київ-Одеса-Київ». Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південно-західної залізниці.

У повідомленні наголошується, що потяг відбуватиме з Києва до Одеси щосереди, п`ятниці та неділі о 15:50. До Одеси потяг прибуває о 23:35. Відправлення з Одеси в четвер, суботу і понеділок о 6:53, прибуття до Києва о 14:06. Вартість проїзду у вагонах 2-го класу - 84 грн. 27 коп.

У дорозі з Києва до Одеси пасажири проведуть 7 годин 45 хвилин.

Потяг складається з шести відремонтованих вагонів. Їх переобладнали з вагонів-ресторанів, термін експлуатації яких уже добігав кінця. Переобладнані вагони мають по 59 зручних крісел, новий інтер`єр, електронне устаткування, встановлено кондиціонери, плазмові телевізори, вакуумні туалети.

Ремонтні роботи виконували у вагонному депо Бахмача, яке має доволі великий досвід таких робіт. З 2000 року тут було відремонтовано 187 вагонів, завдяки чому продовжено термін їх експлуатації.

У ремонт цих вагонів Південно-західна залізниця вклала по 950 тис. грн. на один вагон.