Автомобілі з токсичними інтер'єрами (список)

Американська некомерційна організація Ecology Center оголосила результати другого щорічного дослідження токсичності матеріалів, якими опоряджуються салони нових автомобілів. Як зазначається на офіційному сайті організації, за наслідками тестів, під час яких було перевірено більше 200 інтер`єрів найпопулярніших на ринку США машин, список потенційно небезпечних для здоров`я автомобілів очолив родстер Mitsubishi Eclipse Spider GT.

Дослідження салонів робилося за допомогою методу рентгено-флуоресцентної спектроскопії, що виявляє в будь-якому зразку наявність небезпечних для здоров`я хімікатів менш ніж за хвилину. Такий тест проходив практично весь інтер`єр автомобілів – від килимків до керма. Більше за все дослідників цікавили наявність в опоряджувальних матеріалах брому, хлора, миш`яку, ртуті, свинцю і різних важких металів, пари яких можуть призвести до серйозних захворювань, наприклад, до раку.

Вміст таких елементів виявився підвищеним у автомобілів Mitsubishi Eclipse Spider GT, Suzuki Reno, BMW 128i Convertible, VW Beetle, Lincoln Mark LT, Suzuki Forenza, Mazda6 Sport Value Edition, Mercedes E350 4Matic, Lincoln Navigator, Kia Rondo LX і Audi TT Coupe. Найменша кількість шкідливих речовин була виявлена в салонах машин Acura RDX SH-AWD, Smart Pure Coupe, Chevrolet HHR LT, BMW M5, Smart Passion Cabriolet, Honda Accord EXL, Toyota Camry Solara, Chevrolet Cobalt, Toyota Tacoma і Smart Passion Coupe.

Нагадаємо, що за наслідками торішнього дослідження Ecology Center підвищений вміст небезпечних хімічних сполук був виявлений у Nissan Versa, Chevrolet Aveo, Scion xB, Kia Rio, Suzuki Forenza, Kia Spectra, Subaru Forester і Hyundai Accent. Найменше таких речовин було знайдено у Chevrolet Cobalt, Chrysler PT Cruiser, Honda Odyssey, Volvo V50, Suzuki Aerio, Acura RDX, BMW X3 і Volvo S40.

Автолента.ру